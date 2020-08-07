3 ملايين راكب نقلتهم «مواصلات دبي» خلال عطلة العيد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن إجمالي عدد ركاب وسائل المواصلات العامة ومركبات الأجرة التابعة للهيئة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 1441 هجرية في الفترة من (30 يوليو وحتى 2 من أغسطس الجاري 2020)، بلغ مليونين و853 ألفاً و710 ركاب. وقد حرصت الهيئة على اتباع الإجراءات الصحية والاحترازية في جميع وسائل الجماعي لديها لسلامة جميع الركاب والعاملين عليها.

ركاب

وأوضحت أن عدد ركاب المترو بخطيه الأحمر والأخضر، خلال العطلة، وصل إلى 909 آلاف و106 ركاب، بينما بلغ عدد ركاب الترام 42 ألفاً و608 ركاب، وعدد ركاب الحافلات العامة 715 ألفاً و802 راكب، ووصل عدد ركاب وسائل النقل البحري إلى 97 ألفاً و131 راكباً، ونقلت مركبات الأجرة 972 ألفاً و868 راكباً. وسجلت أعداد الركاب عبر مركبات التنقّل المشترك 116 ألفاً و195 راكباً.

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