شرطة دبي تحصل على «آيزو الشراكات العالمية»

المصدر: (دبي - البيان)

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بقسم الشراكات في إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، على شهادة الآيزو في الشراكات العالمية 44001:2017، والتي تؤكد مستوى الكفاءة والجودة وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإجراءات وعقد الشراكات مع مختلف الشركاء.

وأشاد العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بجهود قسم الشراكات في الحصول على شهادة الآيزو 44001:2017، وذلك بعد الخضوع إلى تقييم شامل من قبل لجنة مُختصة من الجهة المانحة للآيزو.

وأكد العميد شهيل حرص الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مختلف المهام المنوطة بها، والداعمة لمنظومة العمل الشرطي، بما في ذلك المهام التي يقوم بها قسم الشراكات، والذي يعُد حلقة وصل مع الشركاء الاستراتيجيين لشرطة دبي. وبدوره، أكد المقدم محمد خليفة بن صبيح السويدي مدير إدارة العلاقات المجتمعية أن قسم الشراكات يعمل على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال عقد الشراكات مع المؤسسات، واتباع آليات العمل التي يتطلبها الآيزو44001:2017.

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