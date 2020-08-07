إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين والشيشة بعجمان بعد غد

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وأماكن تقديم الشيشة بدءاً من بعد غد، 9 أغسطس الجاري، وحتى إشعار آخر، وفق ضوابط تشمل ضرورة اتباع جميع الإرشادات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة، حسب التعميم الصادر بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وأماكن تقديم الشيشة.

وأكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أهمية التزام هذه المنشآت بإمارة عجمان بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من انتقال الأمراض بين أفراد المجتمع، مع ضرورة التنسيق المسبق للحصول على الموافقة من إدارة الصحة العامة بعد استيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات الواردة في التعميم الإداري رقم (46) لعام 2020 بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وأماكن تقديم الشيشة، والتي تشمل إجراء فحص شهري لفيروس كوفيد 19 لجميع العاملين في كل منشأة وتقديم النتائج إلى إدارة الصحة العامة بالدائرة.

التزام

وأوضح أنه يتوجب على جميع المنشآت المخصصة للتدخين وأماكن تقديم الشيشة في إمارة عجمان ضرورة الالتزام بالمعايير والإرشادات الخاصة بالصحة والسلامة في التعميم الصادر، والتي تشمل التدابير الوقائية في أماكن إقامة الموظفين والعاملين ووسائل النقل وفقاً للمتطلبات الصحية والتعاميم الصادرة عن إدارة الصحة العامة، كما يجب على الموظفين والعاملين في هذه المنشآت ارتداء الكمامات في جميع أوقات العمل، وضمان المنشأة القيام بالتعقيم المكثف في كل أنحاء المنشأة والمرافق المشتركة، وتوفير قياس درجات الحرارة للموظفين والعاملين والزائرين.

وأضاف بأنه يجب على المنشآت التقدم بطلب إعادة فتح نشاط الشيشة من خلال تقديم خطة متكاملة لآلية الالتزام بكافة المتطلبات الصحية والإجراءات الوقائية اللازمة داخل المنشأة، والتي تشمل نسخة عن الرخصة على أن تكون سارية الصلاحية، ونسخة عن البطاقات الصحية لجميع العاملين بالمنشأة بنشاط تقديم وخدمة الشيشة أو الأغذية والمشروبات، ونسخة عن الخطة المعتمدة للمنشأة لتحديد الطاقة القصوى لعدد الأفراد بالمنشأة، تحديد المشرف المسؤول عن تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشأة.

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