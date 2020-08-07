بلدية الذيد تحرر 67 إنذاراً ومخالفة بناء في 6 أشهر

المصدر: (الذيد - البيان)

كشف ماجد مطر الطنيجي نائب رئيس القسم الهندسي في بلدية مدينة الذيد عن عدد الرخص والمخالفات التي أصدرها القسم خلال النصف الأول من العام الجاري.

حيث تم منح 220 ترخيصاً جديداً، واعتماد 146 مخططاً استشارياً، وإصدار 559 شهادة إنجاز وأذونات صب خرسانية، فيما تم تحرير 67 إنذارًا ومخالفة خلال 962 جولة تفتيشية، إضافة إلى تجديد 24 رخصة استشاري هندسي و114 رخصة صيانة متنوعة وقيد 12 رخصة جديدة للمقاولين بمختلف فئاتهم.

وأشار إلى أن المخالفات شملت بناء ملاحق سكنية بدون ترخيص، فضلاً عن أعمال البناء داخل المزارع وإنشاء مظلات وإجراء صيانة دون ترخيص، إضافة إلى المخالفات المتعلقة بالالتزام باشتراطات الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية والتي شملت عدم التزام العمال بارتداء ملابس تتطابق مع اشتراطات الأمن والسلامة وعدم وجود سور حماية حول مواقع البناء، وعدم وجود لوحة خاصة بالمشروع ووجود مخلفات بناء خارج حدود السور المؤقت.

وتابع أن البلدية حريصة على تقديم الدعم للمواطنين عبر منح المكاتب الاستشارية 10 نماذج مخططات معتمدة يتم الاختيار بينها عند الشروع في البناء داخل منطقة الصناعية الجديدة بمدينة الذيد، إضافة إلى الالتزام بتنفيذ الشروط المعتمدة في تصاميم البناء في كافة المشاريع العمرانية المنفذة لمواكبة الطفرة العمرانية التي تشهدها المدينة، كذلك المتابعة اليومية، والإشراف على سير العمل، والتحقق من جودة مواد البناء، إضافة إلى التعميم على المكاتب الاستشارية العاملة في المدينة بشأن الالتزام باشتراطات السلامة.

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