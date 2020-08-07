الاطلاع على معايير التميّزبمركز الشرطة الذكي في المرقبات

المصدر: دبي - البيان

اطلع اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، على سير العمل في مركز الشرطة الذكي في مركز شرطة المرقبات، ووقف على مدى تطبيق معايير التميز المرتبطة بإسعاد المتعاملين.

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جاء ذلك خلال زيارة مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي لمركز شرطة المرقبات، وكان في استقباله العميد علي غانم، مدير المركز، ونائبه العقيد عيسى أحمد سالم، وعدد من الضباط. وأكد اللواء المنصوري اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بتقديم خدمات راقية للمتعاملين، ما يعكس السمعة الحضارية المتميزة لشرطة دبي.

إحصائيات

وقدم العميد علي غانم نبذة للحضور عن إحصائيات مركز الشرطة الذكي خلال الفترة الماضية، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لتقديم خدمات ذكية دون تدخل بشري، ويقدم 27 خدمة ذكية، منها 9 جنائية، و4 مرورية، و7 خدمات للشهادات والتصاريح، و7 خدمات مجتمعية.

حيث بلغ عدد معاملات المركز الذكي 6382 خلال الفترة الماضية. كما استعرض العميد علي غانم مبادرة «مكتب ركن التسامح»، الذي تم إنشاؤه بناء على توجيهات القيادة الرشيدة بإعلان عام 2019 عام التسامح، والذي يهدف إلى حل الخلافات البسيطة، وحل الخلافات الأسرية وتسوية الخلافات المالية قبل وبعد تسجيل القضية، حيث تمت تسوية بلاغات شيكات في ركن التسامح بصورة ودية بلغت قيمتها نحو 432 مليون درهم، وحل 24 حالة خلاف بين الأطراف.

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