ألف مخالفة «مسافة أمان» بين المركبات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بترك مسافة أمان كافية بين المركبات، موضحة أن عدم الالتزام يزيد من خطورة وقوع حوادث الصدم الخلفي بسبب عدم مقدرة السائق من السيطرة على مركبته وإيقافها في الوقت المناسب في حالة توقف المركبة الأمامية بصورة فجائية غير متوقعة مما يؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية.

تعاون

وذكرت أن عدد المخالفات التي تم تحريرها للسائقين لعدم ترك مسافة أمان كافية نحو 13759 مخالفة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت أنه بالتعاون مع الشركاء تم وضع لوحات إرشادية توضيحية لمسافة الأمان بين المركبات من خلال نقاط على الطريق كما تبث على الشاشات الإلكترونية توعية بأهمية ترك مسافة آمنة.

وحذرت من خطورة قيام بعض السائقين بمضايقة المركبات التي تسير أمامهم والاقتراب منها إلى مسافة قريبة وإجبارهم على إخلاء الطريق لهم من خلال استخدام الإضاءة العاكسة وآلة التنبيه باستمرار، موضحة أن مثل هذه المضايقات تؤدي إلى تشتيت تركيز سائق المركبة الأمامية مما يضاعف من خطورة وقوع الحوادث المرورية الخطيرة.

رقابة

وأكدت تكثيف الرقابة المرورية على الطرق الداخلية والخارجية لضبط المخالفين وتحرير مخالفات بحقهم تصل إلى غرامة مالية قيمتها 400 درهم وتسجيل 4 نقاط مرورية على سائق المركبة وفقاً للقرار الوزاري رقم «178» لسنة 2017 المادة «52» بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري.

وكانت شرطة أبوظبي باشرت في استخدام الضبط الآلي للمخالفين غير الملتزمين بترك مسافة كافية بين المركبات على الطرق، من خلال منظومة ذكية وأجهزة الرادارات الثابتة.

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