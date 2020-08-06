عائلة مسلم المزروعي تتبرع بمليون درهم لضحايا تفجير مرفأ بيروت

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ورئيس مجلس أمناء جامعة محمد الخامس أبوظبي وأسرته عن تبرعهم بمليون درهم لتوفير الاحتياجات الانسانية للمتأثيرن من انفجار مرفأ بيروت.

وقال الدكتور حمدان مسلم المزروعي "نرى ماحدث في لبنان الشقيق والدمار الذي لحق بهذه الأرض الطيبه وشعبها نتذكر قول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه /عمار لبنان عمار الامارات وعمار كل دولة تؤمن بعروبتها ونحن على عهده وقوله نمضي ونسير فكل خير يصيب لبنان يسعدنا وكل مايمسها بسوء يحزن قلوبنا. ولذا كانت الطائرة الرئاسيه لدولة الامارات العربية المتحدة من أولى الطائرات التي حطت على مطار بيروت محملة بالمساعدات الطبية والإنسانية للشعب اللبناني".

واضاف " اليوم نستذكر وصايا الشيخ زايد بن سلطان لنا بالعطاء وأن لا ننسى إخواننا من الشعوب الأخرى ممن ‏جارت عليهم الظروف وما هذا إلا دليل على السير على نهج زايد الخير وماغرسه في نفوس أبنائه وشعبه من حب الخير وستظل هذه المبادئ من الثوابت التي ارساها زايد الخير ولن تتغير مهما تغيرت الظروف فعمل الخير لايؤمن بدين ولا عرق ولا لون".

واشار الى ان الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله بنى امجاد دولة الإمارات العربية المتحدة، فمنذ توليه رحمه الله مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي وضع نصب عينيه ‏بناء دولة عظيمة فسعى حثيثا لإرساء دعائم هذه الدولة ووضع حجر الأساس لهذه الحضارة العظيمة والتاريخ المجيد الذي نقطف ثماره اليوم وقد سُطِّرَ هذا التاريخ بحروف من ذهب ولازال مستمرا مؤكدا ان اسم الشيخ زايد رحمه الله اقترن بالخير فكان زايد الخير، وحيث وجد زايد وجد الخير سواء داخل الدولة أو خارجها ولقد علمنا رحمه الله عمل الخير وغرس فينا حب الخير وان الإنسان يفنى ويبقى عمله .. سائلال الله تعالي ان يجزي حكام الامارات وقادتها خيرا على كل مايفعلونه من أعمال الخير ووقوفهم مع لبنان في محنته وان يحفظ لبنان واهلها من كل سوء.

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