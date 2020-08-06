الإمارات تسجل 239 إصابة جديدة بكورونا و 354 حالة شفاء

المصدر: البيان الإلكتروني

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد " والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 50,729 فحص جديد، والكشف عن 239 حالة إصابة جديدة بمرض #كوفيد19، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 61,845 حالة.

أعلنت عن تسجيل 354 حالة شفاء جديدة من مرض #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 55,739 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخص واحد من تداعيات الإصابة بمرض كوفيد19، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات في الدولة 354 شخص.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز