خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسة بوليفيا بذكرى استقلال بلادها

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة جانيين آنييز رئيسة دولة بوليفيا المتعددة القوميات وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة رئيسة دولة بوليفيا المتعددة القوميات.

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