تحرك إماراتي فوري لإغاثة الأشقاء في لبنان

المصدر: دبي ــ وام

وجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتحرك فوري لتقديم مساعدات عاجلة إلى لبنان في إطار التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق في المحنة التي ألمّت به جراء الانفجارات العنيفة التي شهدتها العاصمة بيروت أول من أمس.

وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أرسلت الإمارات مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان تشمل أدوية وإمدادات طبية، وتأتي هذه المساعدات الطبية المقدمة من الإمارات، ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومن منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في إطار الاستجابة للتخفيف من آثار الحادث الأليم، وتعزيز جهود الكوادر الطبية في إنقاذ الجرحى.

حيث تم إرسال نحو 30 طناً من الإمدادات الطبية والتي تم شحنها من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي.

وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكملت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كذلك، استعداداتها لتوفير المساعدات وإرسالها على وجه السرعة إلى بيروت عبر طائرة مساعدات تغادر في وقت لاحق، وتحمل الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية للمتأثرين.

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