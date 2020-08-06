3 آلاف مستفيد من أضاحي «الهلال» في أم القيوين

المصدر: (أم القيوين – عصام الدين عوض)

أكد ناصر يوسف بن حضيبة مدير مركز الهلال الأحمر في أم القيوين أن مشروع الأضاحي العام الجاري كان ناجحاً بكل المقاييس.

مشيراً إلى أنه بحكم جائحة (كوفيد 19) تم توزيع الأضاحي على المستحقين في منازلهم، بعد أخذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، حيث تم توزيع 355 أضحية على أكثر من 500 أسرة، استفاد منها 3 آلاف شخص، مثمناً دور موظفي المركز الذين قاموا بعملية توزيع الأضاحي على المستحقين ومتابعتها.

وقال إن مركز الهلال الأحمر في أم القيوين أكمل استعداداته لاستقبال تبرعات المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بالأضاحي مبكراً، لافتاً إلى أن الأضاحي داخل الدولة تتوافر منها نوعان، منها الأضحية المستوردة وتكلف 650 درهماً، والأضحية المحلية بكلفة 1000 درهم. ولفت إلى أنه تم توزيع موظفي المركز على كافة المراكز والمحال التجارية في الإمارة من أجل التسهيل على المتبرعين، حيث تم توفير كافة الأضاحي بحسب رغبة المتبرع.

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