«تنمية المجتمع في أبوظبي»: بدء مشروع «استراتيجية جودة حياة الأسرة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن البدء في أعمال مشروع «استراتيجية جودة حياة الأسرة»، التي ستعمل على تحسين جودة حياة الأسر والشباب وكبار المواطنين، بمشاركة 41 جهة معنية، وتضم اللجنة الفنية أعضاء يمثلون 9 جهات رئيسة.

ويهدف المشروع إلى استعراض التحديات الاجتماعية وتحديد الأسباب الجذرية المحتملة واقتراح التدابير المناسبة لمواجهتها، ومن ثم حصرها باستخدام المصادر الموثقة والمنهجيات العلمية المعتمدة كاستبانة جودة الحياة واستطلاع دراسة الأسرة، إلى جانب تطوير استراتيجية جودة الحياة للفئات المستهدفة، وذلك عبر إعداد ثلاث استراتيجيات لتحسين جودة حياة تستهدف الأسر والشباب وكبار المواطنين.

تحديات

وقالت الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع: «تأتي المرحلة الأولى من هذا المشروع بدراسة التحديات وتحديدها وبعد ذلك تطوير الاستراتيجيات التي تستهدف ثلاث فئات وهي الأسر والشباب وكبار المواطنين، استناداً إلى الدراسات والاستطلاعات التي قامت بإعدادها الدائرة في المرحلة السابقة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز