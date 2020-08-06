راشد النعيمي يطلق منصة العدّ الذاتي لسكان عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أطلق الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان رئيس اللجنة العليا للتعداد السجلي منصة العد الذاتي للسكان بإمارة عجمان، التي توفر بيانات إحصائية شمولية ومفصلة عن جميع السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، ما يسهم في تقييم الوضع السكاني في الإمارة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد عن بُعد، بحضور أعضاء اللجنة العليا واللجنة الفنية للتعداد السجلي، والدكتورة هاجر الحبيشي الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية.

دور أساسي

وأكد الشيخ راشد بن حميد أن البيانات والمعلومات تلعب دوراً أساسياً ومحورياً في عملية اتخاذ القرارات السليمة، مشدداً على أهمية تعاون ومشاركة جميع سكان عجمان للمساهمة في إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي سيعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

وأشار إلى أن «رؤية عجمان 2021» ترتكز على دعم القدرات التنافسية للإمارة، وتطويرها في مجالات التنمية المستدامة، وبناء الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل دوره التنموي.

واستعرضت الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية خلال عرض تقديمي أهمية وأهداف منصة العد الذاتي للسكان.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان: «إن هذه التجربة هي دليل على حرص صاحب السمو حاكم عجمان على الرقي بالإمارة وتعزيز الصورة النمطية للتطوير».

وأكد الدكتور سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان: «أن مشروع التعداد السجّلي 2020 يُعد مشروعاً وطنياً يخدم تطلعات وأهداف الإمارة المستقبلية».

تعاون

أكد عبد الرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أهمية تعاون وتجاوب المواطنين والمقيمين كافة في إمارة عجمان مع مركز عجمان للإحصاء والتنافسية في تنفيذ هذا المشروع، لافتاً إلى أهميته في توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تسهم في صناعة القرار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز