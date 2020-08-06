«ويتيكس 2020» نسخة افتراضية «خالية من الكربون» أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» أن الهيئة ستنظم الدورة الـ 22 من المعرض افتراضياً في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر المقبل.

وسيوفر المعرض ثلاثي الأبعاد والخالي من الكربون، الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تجربة جديدة للعارضين والزوار من مختلف أنحاء العالم، وسيتيح للشركات عرض منتجاتها بطريقة مبتكرة من خلال منصات ثلاثية الأبعاد يتم تصميمها خصيصاً لتناسب احتياجات كل شركة.

وقال الطاير: «على مدى 21 عاماً، رسخ معرض «ويتيكس» الذي ننظمه سنوياً بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، مكانته كأحد أكبر وأهم المعارض العالمية الرائدة في قطاعات المياه والبيئة والطاقة.

وكما تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أهمية تحويل التحديات إلى فرص، ونظراً للقيود المفروضة على السفر والتدابير الاحترازية المطبقة في معظم دول العالم نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، سيتم تنظيم معرض ويتكيس افتراضياً هذا العام بالاعتماد على البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة، لتوفير تجربة استثنائية للعارضين والوصول إلى شريحة أكبر من الزوار من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف «أن النسخة الافتراضية «خالية الكربون» من المعرض تدعم رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات، ومكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى «ويتيكس» يشكل فرصة مهمة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار في قطاعات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة لعقد الصفقات وبناء الشراكات.

وقال الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة ورئيس لجنة المبيعات والخدمات اللوجستية والرعايات في معرض ويتيكس: «توفر هذه النسخة الاستثنائية من المعرض فرصة مهمة للاطلاع على أحدث التقنيات الذكية والحلول المبتكرة التي تطرح لأول مرة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والاستدامة.

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