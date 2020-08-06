خلف الحبتور يقدّم مساعدات طبية طارئة لمستشفيات لبنان

المصدر: دبي - البيان

قدم خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، مساعدات طارئة للبنانيين عقب الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت أمس الأول، وألحق دماراً واسعاً بعدد كبير من الأحياء والمباني.

وقال الحبتور، إنه سيبذل كل الجهود الممكنة، ضمن الوسائل المتاحة له، من أجل تقديم يد العون إلى المتضررين في لبنان من خلال خطة مساعدات متعددة الجوانب يتم الإعلان عنها تباعاً.

وفي خطوة أولى، سوف يُقدّم الحبتور معونات طبية طارئة لأكثر من ألف سرير في العديد من المستشفيات اللبنانية لمدة شهر، وهذه المستشفيات هي هارون، والمقاصد، والمشرق، ورزق، ورفيق الحريري، وأوتيل ديو، ومستشفى خلف الحبتور في حرار.

فضلاً عن ذلك، سوف يقوم مستشفى خلف الحبتور في حرار في شمال لبنان بفتح قسم للعلاج مخصص للمرضى الذين لا يجدون مكاناً في مستشفيات بيروت، على أن يُجري القسم ما لا يقل عن مئة عملية جراحية للمصابين.

ومن أجل تقديم المساعدة إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى فترة معافاة، سوف يستأجر المستشفى فندقاً مجاوراً سيكون بمثابة مستشفى ميداني مؤقت للعناية بالمرضى بعد العمليات الجراحية وتقديم العلاج اللازم لهم.

وقال الحبتور: «لطالما كانت للبنان وشعبه مكانة مميّزة في قلبي.. نتقدّم بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا، ولن نألو جهداً لمساعدة المصابين على الحصول على أفضل خدمات الطوارئ والمساعدات الطبية الممكنة، وعلى الرعاية اللازمة بعد العمليات الجراحية، وسوف نعمل على تأمين مأوى مؤقت للأشخاص الذين فقدوا منازلهم في هذا الحادث المأسوي».

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