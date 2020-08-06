وزارة تنمية المجتمع تطلق «بيوتنا في أمان» لتعزيز الاستقرار الأسري

المصدر: دبي- البيان

أطلقت وزارة تنمية المجتمع سلسلة حلقات «بيوتنا في أمان»، التي تتضمن حزمة فيديوهات مصورة، تبثها عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي @MOCDUAE، في إطار إرشادي توجيهي، تعزز استقرار وترابط الأسرة، وتنشرُ السعادة والإيجابية لدى أفرادها، والتي يقدمها أحمد عبد الكريم، رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم دبي.

وتأتي حلقات «بيوتنا في أمان» استكمالاً للنجاح اللافت والانتشار الواسع للفيديوهات الإرشادية، ضمن مبادرة «رمضانا غير»، التي أطلقتها الوزارة خلال شهر رمضان الماضي، وقدمها أحمد عبد الكريم على شكل مقاطع فيديو مصّورة تم بثها على مدار 30 يوماً على امتداد الشهر الفضيل.

والتي تأتي في إطار التفاعل المستدام مع مختلف فئات المجتمع، لا سيما الأسرة، عبر برامج ونوافذ إلكترونية متعددة، تضمن توفير الخدمات الاستباقية في مختلف الأوقات، تحقيقاً لمستهدفات الوزارة «أسرة مستقرة.. مجتمع متلاحم».

مواقف إيجابية

وقالت علياء الجوكر مديرة إدارة التنمية الأسرية بوزارة تنمية المجتمع إن «بيوتنا في أمان» الإرشادية والتثقيفية، تخاطب جميع أفراد الأسرة بلغة سهلة ومواقف إيجابية محفزة، من منطلق الحرص على تعزيز ‏مكانة الأسرة في قلب اهتمام الوزارة، باعتبارها النواة واللبنة الأساسية لتكوين مجتمع متلاحم ومتكاتف، مشيرة إلى المواصلة في المبادرات المتنوعة، التي تُثري العلاقات الأسرية على قاعدة التفاهم والانسجام، تأكيداً للتماسك الأسري وتحقيقاً للتلاحم المجتمعي، وهو دور تنموي تؤديه وزارة تنمية المجتمع بمختلف السبل والقنوات الإعلامية والتفاعلية.

وأشارت إلى أن سلسلة حلقات «بيوتنا في أمان» تعكس بمواضيعها وحلقاتها المتنوعة، أهداف السياسة الوطنية للأسرة، التي تتضمن: تكوين أسرة مهيأة لمواجهة تحديات الحياة الزوجية، وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها، وتوفير مناخ صحي وسليم، يعمل على مساندة الأسرة في مواجهة ضغوط الحياة، والارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لبناء أجيال واعدة، تتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع والوطن، معتزين بهويتهم الوطنية، ومتمسكين بالقيم والمبادئ والأخلاق النبيلة.

إضافة إلى تحقيق السعادة للأسرة الإماراتية، من خلال التلاحم والتماسك الأسري. علاوة على تجسيدها لمحاور السياسة الست المتمثلة في: الزواج، العلاقات الأسرية، التوازن في الأدوار، رعاية الأطفال، حماية الأسرة، إطار العمل.

15 حلقة

وتتضمن «بيوتنا في أمان» 15 حلقة مصوّرة تجيب بفكر إرشادي وتوجيهي عن أسئلة ومواضيع متنوعة، تمس مختلف جوانب الحياة بالنسبة للأسرة، والتي تشمل: الاستعداد للزواج، مواجهة الظروف المالية، التعامل في فترة العقد، لغة الحوار بين الزوجين، تأثير مواقع التواصل، التعامل مع المشكلات، مشاركة الزوجين مادياً، قرار الطلاق، الطلاق المعلق، الصراخ في البيت، الأهل والزوجة، استعادة الثقة، النكد في الزواج، مصارحة الأبناء، وأخيراً أخطاء الأبناء.

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