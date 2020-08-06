الإمارات تعتمد 919 جهة تقييم مطابقة من 35 دولة

المصدر: دبي – وائل نعيم

اعتمد مركز الإمارات العالمي للاعتماد منذ تأسيسه 919 جهة تقييم مطابقة على مستوى العالم وفي أكثر من 35 دولة، والمركز بصدد إعداد برنامج جديد خاص باعتماد جهات التفتيش على أنظمة وإجراءات التعقيم وفقاً للمواصفة الدولية الآيزو (17020) الخاصة بكفاءة جهات التفتيش، وذلك تلبية لاحتياجات الجهات الرقابية وزيادة الطلب عليها خصوصاً في الفترة الحالية.

وقالت أمينة أحمد محمد، المدير التنفيذي للمركز، إنه في ظل الاستجابة للإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة «كورونا» على مستوى الدولة قام المركز بالعديد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات الرقابية والمختصة لاعتماد مختبرات فحص «كوفيد 19» وفحص الكمامات وأدوات الوقاية الشخصية والمعقمات وكفاءتها. وأضافت: أجرى 94 زيارة تقييم عن بُعد كما تم إصدار 40 شهادة اعتماد إلكترونية، والتي قام بتنفيذها كوكبة من الكوادر المواطنة جنباً إلى جنب مع الخبراء الدوليين داخل الدولة وخارجها والذين تجاوز عددهم 80 مقيماً فنياً وخبيراً.

دور

وأكدت أن المركز يهدف إلى المساهمة في حماية البيئة والصحة والسلامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة المنشآت الاقتصادية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال اعتماد جهات تقييم المطابقة التي تمنح شهادات تقييم المطابقة للسلع والخدمات وجهات المطابقة الحلال على مستوى العالم.

وحول جهود المركز في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أوضحت: أطلق المركز عدداً من خدمات الاعتماد السريعة في ظل الظروف الاستثنائية بغرض خدمة القطاع الطبي ومنظومة الصحة والسلامة العامة ودعم خطط الطوارئ والإجراءات الاحترازية.

جهاز وطني

وأكدت أمينة أحمد محمد أن مركز الإمارات العالمي للاعتماد، جهاز اعتماد وطني حاصل على الاعتراف الدولي في مجالات الاعتماد المختلفة ومقره في إمارة دبي، وحسب قانون إنشائه رقم (27/‏2015) أنه الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على أعمال جهات تقييم المطابقة العاملة بدبي التي تشمل مختبرات المعايرة ومختبرات الفحص وجهات منح الشهادات للأفراد والأنظمة والمنتجات وجهات التفتيش.

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