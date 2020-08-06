مسؤولو «صحة أبوظبي» يتلقون الجرعة 2 من اللقاح

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تلقى كبار مسؤولي الصحة في أبوظبي الجرعة الثانية من لقاح «كوفيد 19» غير النشّط باعتبارهم من أوائل المتطوعين في التجارب السريرية التي تدخل مرحلتها الثالثة في إطار حملة «لأجل الإنسانية» والتي تشهد مزيداً من التفاعل بين مختلف قاطني الدولة.

وكان الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي والدكتور جمال محمد الكعبي وكيل الدائرة بالإنابة من أوائل المتطوعين لتلقي جرعات لقاح «كوفيد 19» غير النشّط، والتي بدأت رسمياً في 16 يوليو حيث لم يظهر على المسؤولَين أية آثار جانبية وأثبتا وجود أجسام مضادة واستجابات مناعية قوية خلال التجارب الجارية حتى الآن، وذلك تحت الإشراف الطبي للخبراء.

ومع الالتزام ببروتوكولات المراقبة الصارمة والتي تشمل الفحوصات الطبية المباشرة بحلول اليومين الثالث والثامن من تلقي الجرعة الأولى والمتابعة الهاتفية في اليوم السابع ومرة أخرى في اليوم الرابع عشر كشفت التقارير المؤقتة للمسؤولين استجابتهما المبدئية بشكل إيجابي للغاية حتى الآن.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد: «بعد الحصول على اللقاح الأول أنا وأخواني وأخواتي لم نشتكِ من أي أعراض تذكر، واليوم تبدأ المرحلة الثانية من اللقاح».

من جانبه، قال الدكتور جمال الكعبي.. «نقول للمشاركين في الدراسة لا تخافوا بما أنكم جزء من الدراسة وإن نجح التطعيم، ستكونون من بين أوائل الناس الذين يحصلون على التطعيم فور اعتماده».

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