85.6 ألف زائر استقبلتهم الحدائق العامة وبرواز دبي خلال العيد

المصدر: (دبي – وائل نعيم)

استقبلت الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لبلدية دبي 85 ألفاً و637 زائراً خلال عيد الأضحى، وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وقال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي لــ«البيان»: «إن البلدية وضعت خطة شاملة لاستقبال الزوار خلال عيد الأضحى في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في كل الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لها للحفاظ على صحة وسلامة الزوار والموظفين»، لافتاً إلى أنه لم تسجيل أي شكاوى خلال فترة العيد.

وأوضح أن عدد زوار خلال الفترة المذكورة كان 33622 زائراً لحديقة الممزر، وفي حديقة زعبيل 2951 زائراً، وفي حديقة مشرف 9258 زائراً، وفي حديقة الصفا 667 زائراً، بينما استقبلت حدائق البحيرات 26708 زائرين، والحديقة القرآنية 7868 زائراً، وبرواز دبي 3047 زائراً، وفي مدينة الطفل 510 زائرين.

وكانت بلدية دبي أصدرت تعميماً يتضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في مرحلة إعادة فتح الحدائق والساحات العامة، شددت خلاله على ضرورة التزام جميع الموظفين المتواجدين بفحص الحرارة وارتداء الكمامات والقفازات واحترام قواعد التباعد الجسدي، وزيادة دورة التنظيف والتطهير لكل مناطق الحديقة قبل وأثناء العمل، والتركيز على جميع المرافق وتوفير معقمات الأيدي في كل المناطق العامة، وقياس درجة الجرارة للموظفين ومرتادي الحدائق قبل الدخول.

كما حرصت بلدية دبي على أن يرتدي جميع الزوار الكمامات في جميع الأوقات وعدم السماح بدخولهم دون ارتدائها، إلى جانب تحديد موقع للعزل في الحديقة للاستخدام في الحالات الطارئة أو وجود حالات مشتبه بإصابتها، وتعقيم وتطهير كافة المعدات المؤجرة بعد كل استعمال، والالتزام بمبادئ التباعد وترك مسافة مترين بين الأشخاص و4 أمتار بين المجموعات، والسماح بحد أقصى 10 أشخاص لكل مجموعة من أفراد العائلة الواحدة أو فرق التدريب بشرط أن يكونوا خاضعين للفحص الحراري على المدخل.

ومن بين الإجراءات الاحترازية أيضاً السماح للزوار بالعودة إلى دخول الحديقة شرط خضوعهم للفحص الحراري كل مرة، ومنع استعمال الأدوات والمعدات المتوفرة للعامة كالمقاعد وبرادات المياه والنافورات.

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