70.6 ألف مكالمة تلقتها «رافد» في 6 أشهر

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

كشف عبدالرحمن كنون الشامسي، مدير وحدة الحوادث وخدمات المساعدة على الطرق في «رافد» لـ«البيان»، عن أن عدد المكالمات التي تلقاها مركز الاتصال لكافة البلاغات خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 70646، كما أن هناك 11 مركزاً لخدمة عملاء «رافد» منتشرة في إمارة الشارقة بهدف تقديم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين.

وبين أنه منذ إنشاء الشركة في العام 2017 بدأت عملية التطوير والتحديث بإضافة الكثير من الخدمات، مبيناً أن عدد تقارير الحوادث البسيطة التي تم إصدارها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 31269 تقريراً.

فيما بلغ في ذات الفترة من العام الماضي 47262 تقريراً، بانخفاض كبير بسبب تقيد والتزام أفراد المجتمع بالبقاء في المنازل امتثالاً للإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة للوقاية من «كورونا»، كما أن زمن إصدار التقرير لا يتجاوز 5 دقائق وزمن الاستجابة للوصول إلى موقع الحادث بلغ 10 دقائق

تميز

وأضاف أن هناك 11 مركزاً لخدمة عملاء «رافد» منتشرة في الشارقة تقدم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين، ووصلت نسبة الرضا في الخدمات المقدمة بحسب آخر استبيان 92%، ولعل أبرز الخدمات التي تقدم خدمة «موتور تشيك» والتي تعمل على تسجيل المركبات من خلال الفحص والتقييم، لتوفير أكثر التقارير شمولية عن حالة المركبة، وخدمة «أوتو إكسبرس» المنشأة المتكاملة لإصلاح السيارات المستوردة والمحلية.

استحداث

وقال الشامسي إنه تم استحداث الكثير من التطبيقات الذكية التي تم استخدامها خلال الفترة الماضية ووجدت تجاوباً من المتعاملين، كما أن عدد المتعاملين الذين حملوا التطبيق الذكي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 10304، مبيناً أن هناك 85 من أصحاب الهمم تم إعفاؤهم من رسوم إصدار تقرير الحادث في حال تسببهم في الحادث.

وأوضح عبدالرحمن الشامسي أن هناك 50 دورية تعمل على مدار الساعة لتغطية كافة الحدود الجغرافية لإمارة الشارقة، منها 10 دوريات صديقة للبيئة وما تبقى مركبات دفع رباعي. وبين أن أبرز الخدمات الرئيسية التي يقدمها مشروع المساعدة لرافد على الطرق لأصحاب المركبات المتعطلة في الشارقة، خدمة إخراج المركبات خارج الطريق، والتزود بالوقود، وشحن واستبدال البطاريات، وإصلاح واستبدال الإطارات، ونقل المركبات إلى ورش إصلاح المركبات ومعاينتها.

وأوضح الشامسي أنه بعد 45 يوماً وفي حال عدم القيام بعملية دفع الرسوم المقررة على أصحاب المركبات يتم إرسال بيانات الشخص إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة لإدراج منع أي خدمة مرورية له وبالتالي تجميد ملفه المروري، لذلك لا بد للمراجع أن يتواصل مع «رافد» من خلال النافذة المتوافرة في مبنى خدمة التراخيص والمرور وخلال 10 دقائق سوف تنجز مهمته.

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