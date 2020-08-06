حمدان وهزاع بن زايد: قلوبنا مع لبنان

المصدر: دبي - البيان

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، التعازي في الضحايا الذين سقطوا إثر انفجار مرفأ بيروت، متمنيين سموهما الشفاء للمصابين.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «حفظ الله لبنان وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه، قلوبنا معكم أمام هذا الحادث الأليم، تعازينا الصادقة لأسر وأقارب الضحايا ودعواتنا بالشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين، اللهم الطف بلبنان وأهلها وأدم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والسلام».

بدوره قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «قلوبنا مع #لبنان وأهله الطيبين خلال هذه المحنة التي يمر بها، سائلين الله عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء للمصابين، وأن يعود لبنان سليماً معافى، وأن تستعيد #بيروت جمالها وبهاءها قِبلة للأمل والنور والثقافة والحياة».

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