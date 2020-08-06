"التحريات والمباحث الجنائية" بشرطة الشارقة تطلق حملة تفتيشية على محال بيع السكراب

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، حملة تفتيشية للتدقيق على محال بيع وتجارة السكراب بالإمارة، وضبط المخالفات، وذلك بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، وإدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بشرطة الشارقة، والتي تهدف من خلالها إلى تعزيز الوعي بوسائل الوقاية والسلامة. وتعزيز الأمن والأمان.

وقال العميد إبراهيم مصبح العاجل، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية: إن الإدارة قامت بعقد العديد من الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المعنية بالإمارة، ووضع الخطط ورسم الأهداف لتحقيق الرؤى الموضوعة، ومن خلال فريق عمل مشترك قامت الكوادر المختصة بتنفيذ جولات ميدانية على محال بيع وتجارة السكراب، والتدقيق على إجراءات الوقاية والسلامة، ورصد وضبط المخالفات، والتوعية بها، مشيراً إلى أن الفريق قام بزيارة (400) محل لبيع وتجارة السكراب بالمناطق الصناعية، خلال الشهر الأول من انطلاق الحملة.

وأوضح العميد العاجل، أن الفرق المختصة قامت بالتدقيق على سجلات البيع والشراء، والتعرف على محتوياتها ومصادرها، إلى جانب رصد المخالفات الأمنية والاقتصادية، والمخالفات المتعلقة بإجراءات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى التدقيق على كاميرات المراقبة، والإنارة في بعض المناطق المتعلقة بتلك المنشآت.

تدابير

وأوضح مدير إدارة التحريات و المباحث الجنائية، أن الحملة أسهمت بدور كبير في وضع التدابير الوقائية، ورفع وعي العاملين بتلك المنشآت بإجراءات الأمن والسلامة، والحد من السلوكيات السلبية، والتوجيه نحو السلوكيات الإيجابية التي من شأنها تعزيز الأمن والأمان.

ودعا مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أفراد الجمهور إلى التعاون مع الجهات الشرطية في تحقيق الأمان المجتمعي، والإبلاغ عن أي سلوكيات سلبية قد تضر المجتمع، من خلال الرقم الساخن للإدارة 80040، أو الرقم 901 للبلاغات غير الطارئة.

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