مقاصب الفجيرة تسجل 4139 ذبيحة خلال العيد

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف المهندس محمد سيف الأفخم، مدير بلدية الفجيرة، أن المقاصب الموزعة على كافة مناطق الإمارة استقبلت حوالي 4139 ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك من قبل مختلف الزبائن، لافتاً أن عمليات الذبح تمت وسط إجراءات احترازية وتدابير صحية عالية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وللإشراف على المواشي والتأكد من خلوها من أية أمراض.

وأوضح أن مقاصب الفجيرة سجلت إقبالاً كبيراً، وفي ظل الإجراءات الصحية المتبعة تم التخلص من الذبائح غير المطابقة للشروط الصحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وبلغ إجمالي أعداد الذبائح في مقاصب الإمارة حوالي 804 رؤوس من الخرفان، و 3268 رأساً من الماعز و66 رأساً من الماشية.

وحرصت البلدية على بذل جهودها الكبيرة في تأمين بيئة صحية وخدمات بيطرية ورقابية متطورة من أجل رضا وسعادة الجمهور، وسخرت كافة إمكانياتها من أجل تلبية احتياجات والمتطلبات خلال عيد الأضحى المبارك، وتوجه الأفخم بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة الفجيرة على جهودهم في تنظيم حركة سير المركبات في الدخول والخروج من المقاصب.

وأشار إلى أن البلدية نجحت بمختلف قطاعاتها في إعداد وتنفيذ خططها الاستراتيجية لضمان سير العمل بكل سلاسة ومرونة وفاعلية، وتمكنت البلدية بفضل تضافر الجهود لدى العاملين من تعزيز مختلف ممارساتها، سواء في الإجراءات الرقابية أو تقديم خدماتها المختلفة.

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