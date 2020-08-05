سلطان النعيمي: حققنا سرعة قياسية في الاستجابة لحريق السوق الشعبي في عجمان

المصدر: ‏عجمان - عصام الدين عوض

اندلع حريق في السوق الشعبي بإمارة عجمان، متسبباً في سقوط أجزاء من المبنى واحتراقه بالكامل.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، إن وحدات الدفاع المدني و25 من سيارات الشرطة والإسعاف الوطني حققت زمناً قياسياً في سرعة الاستجابة بالوصول خلال 3 دقائق فقط، وحالت دون تأثر المباني المجاورة له، حيث تمكن الدفاع المدني من إخماد الحريق في الموقع، وقد أخلت فرق الشرطة المبنى، وتمكنت من السيطرة على الوضع وحماية أصحاب المحلات وإبعاد الجميع من موقع الحريق، ما أثمر عدم وقوع أي اصابات أو وفيات من جراء الحدث، مشيراً إلى أن المبنى مغلق منذ 4 أشهر بسبب الأوضاع الراهنة لأزمة كورونا.

وأضاف أن عمليات التبريد جارية حالياً في الموقع مع بدء التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

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