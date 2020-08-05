بلدية أبوظبي تعزز البنية التحتية لعدد من المساجد

المصدر: أبوظبي - البيان

واصلت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، تنفيذ مشروع متكامل يستهدف تعزيز البنية التحتية والخدمات والطرق والمواقف لعدد من المساجد في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، حيث تشمل أعمال المشروع كلاً من: مدينة خليفة، الفاية، الشامخة، الرحبة، الباهية الجديدة، الختم، بني ياس، مدينة محمد بن زايد، شخبوط، الشوامخ / مسجد شيخ زايد الكبير وغرب 48 وغرب 01-14 وشرق 38 وشرق 01-20، وغرب 9. وبتكلفة تتجاوز 14,168,935.85 درهماً.

وأكدت البلدية أنها تسعى من خلال هذه المشاريع إلى الارتقاء بجودة الحياة، وإسعاد السكان، وبالوقت ذاته تعزيز منظومة المرافق الخدمية التي تحقق تطلعات المجتمع، كما تستهدف هذه المشاريع إيجاد بيئة مثالية حول المساجد من طرق ومواقف وإنارة وخدمات أخرى تتناسب مع حجم التطور والنماء الذي تشهده أبوظبي على كافة الصعد.

وأوضحت البلدية أن مشروعها بخصوص مساجد جزيرة أبوظبي «شرق -غرب»، والبر الرئيسي يتضمن توفير المواقف، والطرق للمساجد وتنظيم الحركة المرورية، حيث بلغ عدد المواقف الخاصة بالمساجد في البر الرئيسي وجزيرة أبوظبي 1073 موقفاً، وتنفيذ 3,439 متراً طولياً من طرق الخدمة للمساجد، وتركيب 13,462 متراً طولياً من الكربستون في الساحات الخارجية للمساجد، وتنفيذ 22,167 متراً مربعاً من ممرات المشاة، وتنفيذ 1,799 متراً طولياً لأعمال شبكات تصريف مياه الأمطار، وتركيب 92 عمود إنارة للمساجد، وتركيب 198 لوحة مرورية أمام المساجد، وتنفيذ 2,466 متراً مربعاً من أعمال تخطيط الطرق للمساجد، وتوفير 45 موقفاً لأصحاب الهمم أمام المساجد.

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