بتوجيهات محمد بن زايد.. الإمارات تقدم مساعدات للمتأثرين بانفجار بيروت

المصدر: وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقدم الإمارات مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من انفجار مرفأ بيروت في لبنان، تتضمن أدوية ومعدات الطبية، ومكملات غذائية للأطفال، إضافة إلى مواد ضرورية أخرى.

وأكملت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي استعداداتها لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، وتوفير المساعدات وإرسالها على وجه السرعة إلى بيروت عبر طائرة مساعدات تغادر في وقت لاحق، وتحمل الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية للمتأثرين.

وأكدت الهيئة أن توجيهات القيادة الرشيدة تجسد اهتمامها بتداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالأشقاء في لبنان مساء أمس، وتضامنها اللامحدود مع الضحايا والمصابين.

وقالت الهيئة إنه سيتم التركيز في هذه المرحلة على المستلزمات الطبية لتعزيز قدرة المؤسسات الصحية اللبنانية على توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ومساعدتها على القيام بدورها تجاههم في هذه الظروف، وفي ظل العدد الكبير من الضحايا والجرحى، لافتة إلى أن حجم الكارثة ألقى بثقله على الخدمات الطبية في لبنان، لذلك لابد من دعمها ومساندتها وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهها.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع مكتب المساعدات الإنسانية بسفارة الدولة في بيروت، لتحديد الأولويات في المرحلة الراهنة من المساعدات، والاحتياجات الفعلية للساحة اللبنانية خاصة في المجال الصحي، مؤكدة أنها ستظل تتابع تطورات الأوضاع الإنسانية هناك، وستعمل على تخفيف وطأتها على الأشقاء في لبنان.

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