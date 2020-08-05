مناقشة نتائج استجابة الدوريات في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

ترأس العميد يوسف العديدي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، مدير مركز شرطة القصيص، الاجتماع الدوري للمجلس، وذلك في مركز شرطة القصيص، بحضور أعضاء المجلس، وعدد من الضباط.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، ومن ضمنها التغطية الأمنية ونتائج استجابة الدوريات في النصف الأول من العام الجاري، والحملات المرورية الأمنية، وتطبيق آلية التحول الرقمي، وآلية تقسيم مناطق الاختصاص، بالإضافة إلى مبادرة ركن التسامح، وغيرها من المبادرات الأخرى.

وأكد العميد يوسف العديدي حرص مراكز الشرطة على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، والسعي لتعزيز العلاقة مع الشركاء وصولاً لتطوير وتحسين العمليات وبسط الأمن والأمان بشكل شمولي.

وأوضح العميد يوسف العديدي، أن المجلس يستهدف الوصول إلى أفضل الممارسات في المجال الشرطي بشقيه الجنائي والمروري، لتقديم خدمات تلبي تطلعات المتعاملين وتسعدهم، كما يسعى المجلس لطرح الأفكار الإبداعية التي تعمل على الارتقاء بمنظومة العمل، مشيراً إلى أن الاجتماع الدوري لمراكز الشرطة والإدارات العامة في الإمارة، يهدف لمناقشة موضوعات مهمة تسهم في تطوير منظومة العمل، وتسهم في توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق استراتيجية القيادة.

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