شرطة دبي تسعد أصحاب الهمم بمرسم حر

المصدر: دبي - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع ومجلس أصحاب الهمم، مرسماً حراً «عن بعد» شارك فيه 19 شخصاً من أصحاب الهمم من فئة الصم، عبروا من خلال لوحاتهم عن تقديرهم وعرفانهم لأبطال خط الدفاع الأول.

وأوضح المقدم محمد بن صبيح السويدي، مدير إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن هذه المبادرة تأتي تعبيراً وتقديراً وعرفاناً لخط الدفاع الأول في شرطة دبي، على جهودهم المبذولة ضمن مكافحة جائحة كورونا كوفيد-19، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعد جزءاً من الخطة السنوية للإدارة، تتنوع بين المجتمعية والإنسانية والتدريبية والثقافية والتطوعية والتوعية، موجهاً شكره إلى كل المشاركين على تنفيذ المبادرات وتنظيمها وإنجاحها، بما يساهم في تعزيز دور شرطة دبي المجتمعي تجاه مختلف شرائح المجتمع.

ومن جانبها، قالت فاطمة بو حجير: «إن المبادرة تسلط الضوء على جهود أبطال الدفاع الأول وما يبذلونه من جهد لحماية أفراد المجتمع، وفي الوقت ذاته فإن المبادرة عمدت إلى إشراك أصحاب الهمم وإبراز مواهبهم في الرسم وتوظيفها لإرسال رسالة مهمة حول تضحيات الآخرين لنكون جميعاً في مأمن من أي ضرر».

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