حمدان بن محمد: مستمرون في تطوير قطاع التعليم والارتقاء بجودته

المصدر: البيان الإلكتروني

اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، خلال زيارة إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، على استعدادات العام الدراسي الجديد، موجّهاً بتوفير الضمانات اللازمة لصحة وسلامة الطلبة والكادر التعليمي والإداري في جميع مدارس دبي.

وقال سموه، على حسابه الرسمي في "تويتر": "خلال زيارتي لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، اطلعت على الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، ووجهت بتوفير الضمانات والخيارات اللازمة لإعداد بيئة آمنة تكفل حماية صحة وسلامة الطلبة والكادر التعليمي والإداري في جميع مدارس دبي وتعين على سير العملية التعليمية بكل سهولة".

وأضاف سموه: "دورس كثيرة مهمة استوعبناها من تجربة التعلُّم عن بُعد خلال العام الدراسي الماضي، وسنواصل العمل خلال المرحلة المقبلة لإيجاد المزيد من الحلول المبتكرة للتعليم المدرسي والجامعي في دبي للتيسير على الطلبة وأولياء الأمور، مع الاستمرار في تطوير قطاع التعليم للارتقاء بجودته ومخرجاته".

خلال زيارتي لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي اطلعت على الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.. ووجهت بتوفير الضمانات والخيارات اللازمة لإعداد بيئة آمنة تكفل حماية صحة وسلامة الطلبة والكادر التعليمي والإداري في جميع مدارس دبي وتعين على سير العملية التعليمية بكل سهولة. pic.twitter.com/akFgSyVqeE — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) August 5, 2020

دورس كثيرة مهمة استوعبناها من تجربة التعلُّم عن بُعد خلال العام الدراسي الماضي.. وسنواصل العمل خلال المرحلة المقبلة لإيجاد المزيد من الحلول المبتكرة للتعليم المدرسي والجامعي في دبي للتيسير على الطلبة وأولياء الأمور مع الاستمرار في تطوير قطاع التعليم للارتقاء بجودته ومخرجاته. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) August 5, 2020

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