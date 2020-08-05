"تدوير" تنضم للرابطة الدولية للمخلفات الصلبة ISWA))

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير، عن انضمامه للرابطة الدولية للمخلفات الصلبة ISWA كعضو بلاتيني، وهي رابطة مستقلة غير ربحية تعمل على دعم وتطوير قطاع المخلفات الصلبة في كافة أنحاء العالم، كمنظمة فاعلة في مجال التنمية المستدامة عبر التبادل العالمي للخبرات في كافة جوانب المخلفات الصلبة، بالاستفادة من وجود 40 ألف متخصص في ذلك المجال من أكثر من 110 دولة.

وبانضمامه إلى الرابطة الدولية في مجال المخلفات الصلبة، سيحظى المركز بفرصة الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الرابطة لكافة أعضائها والمتعاقدين معها من كافة الجوانب المتعلقة بآليات إدارة وتطوير قطاع المخلفات الصلبة في العالم، حيث سيتمكن المركز من الحصول على كافة البيانات والمعلومات الصادرة عن الرابطة والحصول على الدراسات الإحصائية والفنية المتعلقة بالمخلفات الصلبة بالاستفادة من أكثر من 3500 مستند.

وسيتمكن المركز من المشاركة الرسمية في كافة فعاليات الرابطة، كالمؤتمرات العالمية، وورش العمل، وبرامج التدريب المجهزة بأفضل الأساليب والأدوات المثالية، حيث سيستفيد المركز من 10 مجموعات عمل فنية تابعة للرابطة الدولية، وسيكون من شأنها الوصول لأخر المستجدات المتعلقة بذلك المجال على المستوى العالمي.

كما سيتيح الانضمام للرابطة الدولية، فرصة زيادة المعرفة من خلال الحصول على كافة المنشورات الصادرة عن الرابطة في كافة الجوانب الفنية وغيرها المتعلقة بقطاع المخلفات الصلبة، واستخدام منصة الرابطة لعمل الدراسات الفنية عن أحدث التقنيات المتوفرة في ذلك المجال، والمساهمة في الاحصائيات والدراسات المتعلقة بعمليات الجمع والنقل والادارة في ذلك القطاع، بالإضافة إلى امكانية الزيارات الميدانية من متخصصي الرابطة للاستعانة بخبراتهم في عمليات الإدارة والتطوير في كافة أقسام العمل بمركز أبوظبي لإدارة النفايات.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير: "إن إنجاز حصول "تدوير" على عضوية بلاتينية في الرابطة الدولية للمخلفات الصلبة، جاء كنتاج طبيعي لمسيرة حافلة بالإنجازات للمركز على المستوى المحلي في مجال تعزيز التنمية المستدامة، والمساهمة الفاعلة في الحفاظ على البيئة وابقائها صحية وآمنة عبر تبني أفضل وأنجع الأساليب والممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال، وتنفيذاً لرؤية حكومة أبوظبي 2030 الرامية إلى جعل إمارة أبوظبي نموذجاً عالمياً يحتذى به في ذلك المجال.

وأكد "أن (ISWA)، تسعى دوماً من أجل الأفضل على صعيد إبقاء الأرض خالية من المخلفات الصلبة عبر تبني طرق هندسية آمنة تضمن الحفاظ على كافة مظاهر النظافة والصحة في العالم أجمع، بالعمل من خلال فريق عالمي متكامل يتبادل الخبرات والمعرفة وفقاً لأنجع الطرق والآليات الدولية المتعبة في قطاع إدارة المخلفات الصلبة.

وأوضح أن تواجد "تدوير" في الرابطة الدولية، سيكون له تبعات هامة على صعيد تطوير خدمات المركز في المرحلة المقبلة، معتبراً أن المركز قد أعد خطة متكاملة تتعلق بزيادة الانفتاح وتعزيز كل أشكال التواصل على المنظومة العالمية في ذلك المجال الذي تزداد أهميته كل عام نظراً لارتباطه بقضايا الأمن المناخي وتعزيز مظاهر الصحة والسلامة العامة، ودفع عجلة التنمية المستدامة."

وتتطلع "تدوير" من خلال انضمامها الى الرابطة الدولية للمخلفات الصلبة إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق مهمة تلك الرابطة التي تأسست من أجلها وترتبط بشكل جذري بتعزيز كفاءات الموارد من خلال الإنتاج والاستهلاك المستدامين، وتعزيز الاقتصادات النامية والناشئة حول العالم، وتبني التعليم والتدريب ك أداتين هامتين في عمليات النهوض بإدارة ذلك القطاع وتعزيز أفضل التقنيات والممارسات المتاحة عالمياً، والوصول الى احترافية كبيرة في برنامجها المرتبط بالمؤهلات المهنية.

كما سيحظى المركز بإمكانية الاستفادة من استخدام شعار الرابطة العالمية في مراسلاته الالكترونية وغيرها، واستخدام الموقع الرسمي للرابطة في عمل شراكة مع كافة حسابات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي، مما سيتيح الوقوف على آخر النشاطات والاخبار والمنشورات الصادرة عن كافة حسابات الرابطة من تعليقات ومنشورات وفيديوهات وغيرها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز