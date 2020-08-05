زيادة حجم أسطول شبكة السكك الحديدية إلى 1000 عربة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، مضاعفة حجم أسطولها من العربات بمقدار ثلاث مرات من خلال ترسية عقد تصنيع، وتوريد، وتشغيل عربات حديثة لشبكة السكك الحديدية، ليصل حجم أسطولها إلى أكثر من 1000 عربة لخدمة الشبكة بالكامل، ما يمهد الطريق لأن يصبح النقل بالسكك الحديدية قطاعاً رئيسياً لشحن البضائع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد إنجاز المرحلة الثانية من الشبكة التي ستربط الدولة بأكملها.

وشهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، وصان يونغساي رئيس مجموعة «سي آر آر سي» المحدودة، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، توقيع الشركة لاتفاقية التعاقد مع مجموعة «سي آر آر سي» المحدودة، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم الحلول للتنمية المستدامة لصناعة السكك الحديدية من قبل المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، ووانغ هونغواي، نائب رئيس شركة «سي آر آر سي يانغتسي المحدودة»، إحدى شركات مجموعة «سي آر آر سي» المحدودة، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الشركتين.

واطلع سموه على آخر مستجدات سير العمل في المشروع. وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة برئاسة سموه شراء أكثر من 800 عربة إضافية لترتفع بذلك الطاقة الاستيعابية السنوية للنقل بالسكك الحديدية في الدولة إلى 59 مليون طن.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «تؤسس شركة الاتحاد للقطارات لشبكة سكك حديدية وطنية مستدامة من شأنها أن تحدث تغييراً نوعياً في قطاع شحن البضائع والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات».

وأضاف سموه: «إن شبكة السكك الحديدية الوطنية تدعم رؤية القيادة الرشيدة في النمو الاقتصادي والنقل المستدام، كونها وسيلة نقل جديدة ومتطورة وموثوقة، تم تصميمها لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للعملاء، والقطاعات الصناعية ذات الصلة، ووفقا لأحدث أنظمة النقل متعددة الوسائط». وسيتم تصنيع العربات خصيصاً وفقاً للمواصفات والمقاييس الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، وستكون مزودة بأحدث أنظمة المكابح والإشارات والتحكم والاتصال والسلامة، بالإضافة إلى ملاءمتها للطبيعة الجغرافية والظروف المناخية المحلية في دولة الإمارات والمنطقة.

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