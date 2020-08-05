مكتوم بن محمد: حكمة محمد بن راشد تلهمنا أن سرعة الإنجاز سر نجاح الإمارات

المصدر: دبي - البيان

نشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في «تويتر» حمل عنوان حكمة حاكم، وفيه كلمات تحفيزية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تؤكد عدم التوقف عن الإنجاز والعمل بطموح من أجل مصلحة الإمارات، والعمل على مجاراة الحداثة حيث إن العالم من حولنا يتطور بسرعة وعلينا عدم التراخي.

ودون سمو نائب حاكم دبي على المقطع: «أحد أسرار نجاح دولة الإمارات.. السرعة... سرعة الإنجاز.. سرعة توليد القيادات.. سرعة التغيير والمواكبة.. #حكمة_حاكم».

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