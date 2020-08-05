سيف بن زايد: الله يرحم من سبق لدار الآخرة ويحفظ الباقين

المصدر: دبي - البيان

نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مقطع فيديو عبر حسابه في «تويتر» خلال زيارته مستشفى راشد في دبي للاطمئنان على الملازم راشد حمد الشامسي بعد إصابته أثناء تأدية واجبه مع فرق الدفاع المدني، يشرح فيه سموه عن صورة معلقة بالمستشفى يظهر فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه خلال زيارته المستشفى قبل 46 عاماً.

ودون سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على المقطع: «لفتت نظري هذه اللوحة خلال زيارتي لمستشفى راشد في دبي للاطمئنان على الملازم راشد حمد الشامسي بعد إصابته أثناء تأدية واجبه مع فرق الدفاع المدني الله يحفظه. اللوحة عمرها 46 عاماً. الله يرحم من سبق لدار الآخرة ويحفظ الباقين. بتوفيق الخالق سبحانه وجهودهم الإمارات آمنة».

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