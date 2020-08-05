حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد تعزز النمو في وقت قياسي

المصدر: (دبي ــ وام)

حافظت دبي بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ريادتها بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر المفضلة عالمياً خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من الآثار العالمية لجائحة «كوفيد- 19».

حيث جاءت دبي في المركز الأول ضمن المدن الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واحتلت المركز الثالث عالمياً بعدد المشاريع الجديدة المباشرة، والمرتبة الرابعة عالمياً برؤوس أموال المشروعات، وذلك وفقاً لبيانات مؤشر فايننشال تايمز «أف دي آي ماركتس».

وكشف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي في النصف الأول، إذ بلغ عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة في الإمارة 190 مشروعاً برؤوس أموال تقدر بحوالي 12 مليار درهم، وذلك بحسب بيانات «مرصد دبي للاستثمار».

وقال سموه: تعكس نتائج تدفق الاستثمار الأجنبي، في النصف الأول من العام الجاري، جاهزية بيئة دبي الاستثمارية، ونجاحها في مواجهة تحدي جائحة «كوفيد- 19»، والانطلاق إلى مرحلة التعافي وتعزيز النمو الاقتصادي في وقت قياسي، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي عززت ريادة دبي في جذب الاستثمار من الفرص الناشئة في القطاعات الاستراتيجية والجديدة، وكرّست دور الإمارة المحوري كمركز اقتصادي عالمي.

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