إعلان متأهلي نهائي «مارس شوت» بالتعاون مع كيفن هارت

المصدر: دبي - وام

كشف مكتب الهوية الإعلامية للإمارات، عن أسماء المتأهلين الخمسة للمرحلة النهائية من الحملة العالمية «مارس شوت» التي أطلقها مكتب الهوية الإعلامية للإمارات بالتعاون مع نجم الكوميديا العالمي كيفن هارت لتحقيق أحلام الناس حول العالم التي تخدم البشرية، اقتداءً بنجاح حلم مشروع دولة الإمارات لاكتشاف المريخ عبر مسبار الأمل.

وأعلن مكتب الهوية الإعلامية لدولة الإمارات أن المتأهلين الخمسة الذين تم اختيارهم من بين آلاف المشاركين من حول العالم، سيتنافسون مع بعضهم لاختيار الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى خلال الحفل النهائي للحملة، والذي سيقام اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر حفل يستضيفه نجم الكوميديا العالمي كيفن هارت، وينقل مباشرة عبر الإنترنت بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب.

وضمت قائمة المتأهلين الخمسة الذين تم اختيارهم عبر التصويت الإلكتروني كلاً من دولي أسواني، 24 سنة من الهند، وورد تيم حسن، 14 سنة من سوريا، ورينا أوزبي، 11 سنة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأستريد كورينا، 26 سنة من رومانيا، وويليامسون سنتيل، 27 سنة من هايتي.. وبدا لافتاً المشاركة الواسعة في الحملة من قبل شريحة كبيرة من المبدعين وأصحاب الأفكار النيّرة في كافة المجالات والاختصاصات من فنانين ومؤلفين وناشطين بيئيين ومبتكرين وغيرهم.

فكرة

وتعتبر حملة «مارس شوت»، التي أطلقها مكتب الهوية الإعلامية للإمارات بالتعاون مع نجم هوليوود العالمي كيفن هارت، والتي استوحيت فكرتها من مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ الذي تحقق مع إطلاق مسبار الأمل في 20 يوليو 2020، دعوةً للناس من كافة أنحاء العالم للاقتداء بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحويل الأحلام إلى واقع، مثلما حدث في المهمة الفضائية العربية الأولى، والتسلح بالإرادة والعزيمة وقهر المستحيل لمواجهة التحديات التي تقف في وجه الأحلام.

وتشكل حملة «مارس شوت» رسالة إرادة عالمية مصدرها دولة الإمارات، بأنه لا شيء مستحيل، مترجمةً حرص دولة الإمارات على ترسيخ القيم السامية كالإقدام وتحدي المستحيل والطموح بين أوساط الشباب في كافة أنحاء العالم، ونشر الإيجابية وتوحيد طموحات وأحلام وأمنيات الناس وتحفيزهم على النظر للمستقبل نظرة طموحة لتحقيق الأحلام.

وتدعو الحملة إلى الإيمان بالأحلام والعمل على تحقيقها، تماماً كما آمنت دولة الإمارات بحلمها الفضائي وحققته بإطلاق مسبار الأمل، حيث تمت دعوة الراغبين بالمشاركة بالحملة الرقمية الأولى من نوعها في العالم إلى تسجيل فيديو مختصر ومقتضب حول أحلامهم التي يرغبون بتحقيقها، وتحميله بعد ذلك على موقع الحملة عبر تطبيق «انستغرام» مع إضافة وسم «مارس شوت» على أن يتم تقييم الفيديوهات بناء على معايير الابتكار ومدى ارتباط المشروع الحلم بحاجات المجتمع، ومدى التأثير المحتمل ومضمون الرسالة وجودة العرض، والتصويت عليه ليتم في نهاية الأمر اختيار خمسة متأهلين للمرحلة النهائية للحملة.

وسيشارك في الحفل النهائي للحملة بالإضافة إلى كيفن هارت حكام مشاهير منهم جاي شيتي، الكاتب والمتحدث الملهم الحاصل على جوائز مرموقة، وهيو إيفانز، الناشط في حقوق الإنسان والمؤسس المشارك لمنظمة غلوبال سيتيزن، وسانيا ميرزا، بطلة التنس الهندية، بالإضافة إلى أسماء أخرى سيُعلن عنها قريباً.

وسيتم خلال الحفل الختامي الافتراضي عقد مقابلات لكل متنافس نهائي مع لجنة الحكام المشاهير التي ستختار الفائزين الثلاثة والعمل على تحقيق أحلامهم بالتعاون بين مكتب الهوية الإعلامية لدولة الإمارات، ومؤسسة «مساعدة من القلب الخيرية» Help From the Hart Charity التي يملكها كيفن هارت. وبهذه المناسبة، قالت معالي الكعبي:

تشكل حملة «مارس شوت» رسالة أمل إماراتية إلى العالم مليئة بالحماس والإرادة والتصميم على بلوغ الأهداف، وتعكس نموذج دولتنا ونهجها في تحقيق الطموحات والتطلعات.. لقد أبرزت الحملة بوضوح الصورة المشرقة لقيم دولة الإمارات المستمدة من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسعيها الحثيث إلى الإسهام في مسيرة العلم والمعرفة بمشاريع حضارية تخدم الإنسانية وتوفر حلولاً للمجتمعات العالمية..

ويكرس حجم التفاعل الكبير أهداف الحملة في خلق فرص جديدة للشباب رغم الفترة الصعبة التي نمر بها حالياً في ظل أزمة (كوفيد 19).. وفخورون بالإقبال الذي تحقق ومستمرون بتطبيق نهج قيادتنا الرشيدة في نشر العلم والتفكير الإيجابي وقهر المستحيل.

أمنية

وقال كيفن هارت: أتمنى أن يسهم هذا في إلهام الناس لمواصلة العمل على إحراز التقدم.. أنا حريص على تمكين الأفراد من تغيير واقعهم نحو الأفضل، وأرى في دولة الإمارات نموذجاً عالمياً متميزاً في تمكين الأفراد وخدمة البشرية.

من جانبها، قالت حمدة البقيشي، مدير حملة «مارس شوت»: تجسد هذه الحملة طموح دولتنا اللامحدود وتبعث رسالة قوية وملهمة للشباب العربي للاهتمام بالابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي. أما جاي شيتي، فقال: أدهشني التفاعل الكبير من الشباب العالمي مع الحملة، حيث أعاد لي الأمل في قدرة البشرية على تخطي المصاعب من خلال التآزر والتكاتف العالمي.

من جانبها، قالت سانيا ميرزا: تشكل الحملة دليل على الآلية التي يمكن اعتمادها لتزويد الأفراد الملهمين بالأدوات اللازمة لتحويل أحلامهم إلى واقع وإحداث تغيير إيجابي في العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز