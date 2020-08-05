55090 إجمالي حالات الشفاء من «كورونا» في الدولة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 227 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 55.090.

وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 29.398 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وتم الكشف عن 189 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وبذلك تبلغ الحالات المسجلة 61.352 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. جدير بالذكر أنه أعلن أول من أمس أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال 3 أيام على التوالي، ما يعني أنه لا وفيات لليوم الرابع على التوالي.

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