مطر الطاير يتفقد معهد بن يابر لتعليم قيادة السيارات بالروية

المصدر: دبي - البيان

تفقد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، معهد بن يابر لتعليم قيادة السيارات في منطقة الروية، الذي يعد أحدث معاهد تدريب القيادة، ويقع على مساحة 320 ألف قدم مربعة، ويقدم 11 خدمة للمتعاملين، ويضم المعهد ساحة ذكية لفحص السائقين، يحدد فيها نجاح أو رسوب المتقدم للفحص بطريقة مؤتمتة.

جولة

وتجول الطاير، يرافقه محمد جابر عبدالله الحربي، رئيس مجلس إدارة معهد بن يابر، وعبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، في المعهد، واستمع لشرح من منصور الفلاسي، مدير إدارة ترخيص السائقين، عن معهد بن يابر، الذي يخدم منطقة سكنية يقدر تعدادها بأكثر من 200 ألف نسمة، ويلبي الاحتياجات التوسعية لمنطقة الروية، ويقدم المعهد 11 خدمة من بينها التدريب والفحص النظري والعملي لكافة أصناف رخص القيادة وفحص النظر، وطباعة رخصة القيادة، ويوفر المعهد خدمة (تفضّل) وهي عبارة عن توفير الخدمة للمتعاملين من خلال موظف واحد (One Stop Shop).

وتفقد معالي مطر الطاير الساحة الذكية لفحص السائقين، حيث تم تحويل مركبات فحص السائقين إلى مركبات ذكية قادرة على اكتشاف مناطق مناورات الفحص، ومدى استجابة السائق لكل مناورة، من خلال كاميرات وحسّاسات عالية الكفاءة مرتبطة بمعالج مركزي قادر على جمع مختلف البيانات واحتساب الأخطاء بشكل آلي، وتحديد نجاح أو رسوب المتقدم للفحص بطريقة مؤتمتة.

وزُودت ساحة الفحص الذكي ببرج للمراقبة يسمح للفاحص بمتابعة أكثر من مركبة فحص، ويتم الاحتفاظ بتسجيل لجميع مراحل الفحص لضمان نزاهة وحوكمة احتساب نتيجة الاختبار والقدرة على مراجعتها عند الطلب، فيما زودت المركبات بكمبيوتر لوحي، ووحدة معالجة مركزية، وخمس كاميرات داخلية وأمامية وخلفية وجانبية، وحساسات للتعرف إلى الوجه، وحسّاسات في المقود، وأخرى للمكابح والمحرك والاصطدام.

ويسهم نظام الساحات الذكية لفحص السائقين، في رفع مستوى شفافية عملية الفحص، وخفض هامش الأخطاء البشرية من خلال استخدام نظام ذكي دون تدخل الفاحص.

80 ألف متدرب

يضم المعهد أربع قاعات محاضرات، تتسع لـ 200 متدرب، و85 مركبة تدريب وفحص، وتقدر الطاقة الاستيعابية للتدريب بنحو 80 ألف متدرب سنوياً، ويعتمد المعهد في توفير احتياجاته من الكهرباء، على الطاقة الشمسية، حيث زودت مظلات موقف السيارات، بنحو 2214 لوح طاقة شمسية، تولد 1.3 ميجا واط سنوياً.

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