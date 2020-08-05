«المجلس التنفيذي» يعتمد مشروع مكتب الشارقة الرقمية

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

بحث الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بتطوير العمل الحكومي وتوفير أفضل الخدمات لكافة القاطنين على أرض إمارة الشارقة.

تعاون

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اعتمد المجلس مشروع مكتب الشارقة الرقمية المقدم من اللجنة العليا للتحول الرقمي في الإمارة، حيث استعرض الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة أهم المجالات والاستراتيجيات التي سيعمل عليها المكتب بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والشركاء، بالإضافة إلى أبرز الممارسات العالمية التي اطلعت عليها اللجنة.

وثيقة

وتفضل سمو رئيس المجلس التنفيذي وسمو نائب رئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس بالتوقيع على وثيقة الشارقة الرقمية دعماً للمشروعات والمبادرات الرقمية التي سيتم إطلاقها.

وأصدر المجلس القرار رقم (22) لسنة 2020م بشأن تشكيل اللجنة العليا للموارد البشرية في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن تُشكّل اللجنة العُليا للموارد البشرية برئاسة الدكتور/‏‏‏ طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي – رئيس دائرة الموارد البشرية، وعضوية كل من: عبدالله محمد سالم العويس، عضو المجلس التنفيذي _رئيس دائرة الثقافة_ نائب رئيس اللجنة.

وعلي سالم عبدالرحمن المدفع، عضو المجلس التنفيذي_ رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وأسماء راشد سلطان بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي، وصلاح سالم المحمود، مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، والمستشار الدكتور/‏‏‏ منصور محمد بن نصار، مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وعبدالله سالم المشوي، مدير دائرة الموارد البشرية_ مقرر اللجنة.

كما أصدر المجلس القرار رقم (23) لسنة 2020م بشأن الحضانات الحكومية في إمارة الشارقة.

اتفاقية

اعتمد المجلس الاتفاقية المزمع توقيعها بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة الشارقة لإدارة الأصول (القابضة)، بشأن خدمة توفير المركبات الفارهة (الليموزين) عن طريق الحجز الالكتروني باستخدام التطبيقات الذكية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز