الاستدامة في «الخوانيج السكني» تخفض استهلاك المياه %40 والكهرباء %20

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

يسهم تطبيق معايير الاستدامة في مشروع الخوانيج السكني، الذي يضم 341 مسكناً، وينفذه برنامج الشيخ زايد للإسكان، في تحقيق معدلات منخفضة في استهلاك المياه والكهرباء والبصمة الكربونية، حيث يوفر 40% استهلاكاً أقل في المياه، و20% في الكهرباء، بالإضافة إلى 30% في البصمة الكربونية مقارنة مع المساكن الاعتيادية.

معايير

ويحرص برنامج الشيخ زايد للإسكان على استيفاء متطلبات معايير برنامج «استدامة» للتقييم بدرجات اللؤلؤ لمرحلة التصميم والتنفيذ في كل مشروعات الأحياء السكنية التي ينفذها في مختلف إمارات الدولة، إيماناً منه بأهمية ترسيخ ممارسات الاستدامة والارتقاء بنمط الحياة والحفاظ على البيئة، فيما يستوفي حي الخوانيج السكني كبقية مشاريع البرنامج السكنية، متطلبات برنامج استدامة والصادر عن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.

بالإضافة إلى تطبيق معايير نظام تقييم المباني الخضراء السعفات، والصادر عن بلدية دبي، وبذلك يكون المشروع هو الأول الذي يحقق متطلبات النظامين مع مراعاة طبيعة الأسرة المواطنة، لضمان تحقيق السعادة لمستحقي هذه المساكن بأعلى مستويات الجودة وبأقل التكاليف.

وجهز البرنامج جميع مساكن المجمعات السكنية الحديثة «قيد التشييد» بالبنية التحتية لتركيب الأنظمة الذكية، وذلك لتحقيق أهداف الإمارات من خلال استمرارية التنمية المستدامة وحماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

نماذج

وتبلغ مساحة مشروع الخوانيج السكني الذي يضم 341 مسكناً بمنطقة الخوانيج 2، 250 ألفاً و520 متراً مربعاً ويضم عدداً من النماذج تشمل 291 مسكناً في نموذج 4 غرف، و40 مسكناً بنموذج 3 غرف، فضلاً عن 10 مساكن نموذج 2 غرفة، بينما تتميز التصاميم المعمارية للنماذج السكنية بفكرة الفناء الداخلي شبه المغلق، والتي كانت تستخدم في المساكن التراثية ولكن بطابع حديث.

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