«مرور دبي» تشارك مستخدمي الطريق فرحة العيد

المصدر: (دبي - البيان)

شاركت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي فرحة عيد الأضحى المبارك مع مختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، من خلال توزيع الحلوى على مستخدمي الطريق في مختلف مواقع الإمارة.

وقال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن إدارة الحملات والتوعية المرورية في الإدارة وبالتعاون مع شركة «فوري آند جالند» قامت بتوزيع الحلوى وبطاقات التهنئة على قائدي المركبات، على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية من الإمارة، وتبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك مع قائدي المركبات.

مشيراً إلى أن المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص الإدارة العامة للمرور على التواصل والمشاركة مع المجتمع في مختلف المناسبات.

وأوضح العميد سيف المزروعي، أن التوزيع شمل خط الدفاع الأول من أطباء وممرضين ومسعفين وغيرهم من مختلف المؤسسات، وكذلك المراكز التجارية في كل من العربي سنتر، ودبي مول، ومركز ابن بطوطة، وفيستيفال دبي، ومردف سيتي سنتر، وآوتليت مول، ومركز ميركاتو، بالإضافة إلى مطار دبي الدولي، وكذلك الحدائق العامة، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة بلغ (2000) شخص.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز