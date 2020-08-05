مسالخ أبوظبي تجهز حوالي 33075 أضحية خلال عيد الأضحى المبارك

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن التطبيقات الذكية لطلب الأضاحي متمثلة بتطبيق (ذبيحتي) وتطبيق (ذبائح الجزيرة)، وتطبيق هيئة الهلال الأحمر (حلال) حققت استقطاباً كبيراً من قبل المضحين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، نتيجة للخدمات المتميزة والسريعة، والاستجابة المباشرة لمتطلبات الجمهور.

وأشارت البلدية إلى أن مسالخ أبوظبي نجحت خلال أيام عيد الأضحى المبارك في تجهيز أكثر من 33075 أضحية من مختلف الأنواع (إبل وأبقار وأغنام وماعز) وفقاً لأفضل المعايير الصحية والرقابة البيطرية، ومن خلال خدمات متكاملة حققت متطلبات الجمهور في هذه المناسبة المباركة.

وأشارت البلدية إلى أن هذه الأعداد من الأضاحي التي تم تجهيزها خلال عيد الأضحى المبارك لهذه السنة هي الأعلى على الإطلاق وسابقة لم تشهد المسالخ مثيلاً لها، وذلك نتيجة للتنظيم المتميز واستخدام التطبيقات الذكية وجهوزية المسالخ بكوادرها وأطقمها العاملة، ومعداتها الحديثة، مؤكدة أنها نجحت بشكل متميز في عملية تنظيم سيارات المضحين في المسالخ، من خلال تسلم طلباتهم وتسليمهم الأضاحي حسب طلبهم ووفقاً لأرفع المستويات.

وأوضحت البلدية أن عيد الأضحى شهد نقلة نوعية كبيرة من قبل الجمهور بشأن الالتزام بعدم الذبح خارج نطاق المسالخ أو في الأحياء وذلك نتيجة لحملات التوعية.

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