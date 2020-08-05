1431 أضحية في 3 مقاصب بأم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

تعاملت مقاصب بلدية أم القيوين، مقصب المدينة والفلج والأبرق خلال أيام عيد الأضحى المبارك مع كميات كبيرة من الأضاحي الواردة لها وفق خطة الإنجاز المطلوبة.

حيث استقبلت أكثر من 1431 ذبيحة في أيام عيد الأضحى المبارك، وتوزعت في أول أيام العيد على النحو التالي، مقصب المدينة 599، ومقصب الأبرق الجديد 546، ومقصب فلج المعلا 286، كما أنه لم تدون مخالفات على القصابين الجائلين وذلك نتيجة لتعاون الجمهور من خلال حملات التوعية التي تم تنظيمها خلال فترة ما قبل العيد.

وأكد سالم خلفان مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة في بلدية أم القيوين أن القطاع نفذ مسبقاً حملة توعية بكيفية اختيار الأضحية المناسبة وحول الخدمات المقدمة في المسالخ ومخاطر الذبح خارج المقاصب ما يهدد صحة الفرد والأسرة وحرص الفرد على اتباع التعليمات للتأكد من صحة اللحوم وعدم انتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، حيث يُشكل الذبح خارج المسالخ بواسطة القصابين الجائلين وغير المرخصين أحد الأسباب الرئيسة لهذه الأمراض، مثمناً تعاون الجمهور مع الإرشادات الأمر الذي حال دون تدوين مخالفات تذكر.

احتياجات

وأضاف إن مقاصب البلدية بدأت استعداداتها مبكراً لتوفير احتياجات المستهلكين خلال عيد الأضحى المبارك، كما أن المقاصب فتحت أبوابها أمام الجمهور طيلة أيام العيد من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساء.

كما أن الدائرة وفرت فريقاً من الأطباء البيطريين المتخصصين مكون من 4 لفحص الذبائح والتأكد من سلامتها قبل وبعد الذبح وخلوها من الأمراض حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، مؤكدة ضرورة فحص المعدات المستخدمة وتهيئة الظروف المناسبة للذبح، إضافة إلى توفير 18 قصاباً لتيسير عملية الذبح وعدم تأخير أصحاب الأضحية.

وثمن دور القيادة العامة لشرطة أم القيوين متمثلة في إدارة المرور والدوريات التي نظمت حركة السير، إضافة إلى دور هيئة الهلال الأحمر في أم القيوين وما قام به المتطوعون من تنظيم عملية تسليم الأضاحي إلى أصحابها.

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