7350 ذبيحة وزعتها «دبي الخيرية» و«بيت الخير»داخل وخارج الدولة

المصدر: دبي – رامي عايش

وزعت جمعيتا بيت الخير ودبي الخيرية 7350 أضحية داخل وخارج الدولة، بتكلفة وصلت إلى 3 ملايين و130 ألف درهم.

وتفصيلاً، وزعت الجمعيتان 3350 أضحية داخل الدولة، بتكلفة بلغت مليوني درهم، فيما وزعت «دبي الخيرية» 4 آلاف أضحية أخرى في 31 دولة بتكلفة مليون و 130 ألف درهم، بهدف إسعاد الأسر المتعففة وإدخال البهجة إلى قلوبهم.

وتميز نشاط الجمعيتين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، أما الأضاحي فتم ذبحها بالتعاون مع مقاصب دبي، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة، وتم توزيعها من قبل الفريق الميداني والمتطوعين، وفق جدول زمني محدد لتحاشي أي ازدحام.

إلى ذلك، نفذت «جمعية بيت الخير» برنامجها «فرحة» الذي يتضمن توزيع عيديات وأضاحي على المستفيدين، فذبحت 2430 أضحية، وزعت على 4891 أسرة محتاجة، بقيمة إجمالية بلغت مليوناً و458 ألف درهم، إضافة إلى توزيع 3 ملايين و142 ألف درهم عيديات لإسعاد 899 أسرة مسجلة في كشوفاتها.

من جانبها، وزعت جمعية دبي الخيرية داخل الدولة 920 أضحية، بقيمة 552 ألف درهم و4 آلاف أضحية أخرى موزعة على 31 دولة، بقيمة تصل إلى مليون و130ألف درهم، استفاد منها 19680 محتاجاً.

مشاريع

وقال أحمد مسمار أمين السر العام للجمعية: «يندرج مشروع الأضاحي الذي تنفذه الجمعية سنوياً، ضمن مشاريعها الموسمية لتوفير احتياجات الأسر المتعففة وأصحاب الحاجات من الأضاحي، ويأتي المشروع هذا العام امتداداً للمبادرات والمشاريع التي نفذتها الجمعية منذ بداية أزمة الكورونا.

وأكد أن الجمعية سعت لاستقطاب المزيد من الداعمين سواء في مشروع الأضاحي أو في غيره، من أجل توسيع مظلة المستفيدين، حيث أعلنت قبل العيد عن نيتها ذبح 800 أضحية داخل الدولة، إلا أنها ذبحت 920 أضحية بدعم وسخاء المحسنين.

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