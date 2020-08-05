29252 أضحية استقبلتها مقاصب دبي خلال العيد

المصدر: دبي - وائل نعيم

أكدت بلدية دبي أن العدد الإجمالي للأضاحي التي استقبلتها مقاصب دبي بلغ 29 ألفاً و252 أضحية بينها 15 ألفاً و571 ذبيحة للأفراد و2536 أضحية للملاحم، و1646 أضحية للشركات و9499 أضحية للجمعيات الخيرية.

وبحسب إحصائيات بلدية دبي بلغ عدد الأضاحي للأفراد في وقفة عرفة 2787 أضحية، وفي أول يوم من العيد 5817 أضحية وفي اليوم الثاني 2342 أضحية وفي اليوم الثالث 4222 أضحية وفي اليوم الرابع 400 أضحية.

وبلغ عدد الذبائح لجمعية بيت الخير الخيرية نحو 2400 أضحية، وجمعية دبي الخيرية 911 أضحية وجمعية دار البر 1000 أضحية وجمعية الشارقة الخيرية 2699 أضحية، فيما بلغ عدد الذبائح لجمعية هيئة الأعمال الخيرية 1486 أضحية وجمعية الهلال الأحمر «دبي» 1003 أضحيات.

ووفرت بلدية دبي إلى متعامليها التطبيقات الذكية لشراء المواشي، دون الحاجة لحضور المتعامل إلى المقاصب، كما وفرت خدمة التوصيل للمنازل.

وذلك من خلال عدة تطبيقات ذكية لطلب الذبائح التي تذبح تحت إشراف البلدية في المقاصب، مثل: تطبيق «المواشي» وتطبيق «تركي للذبائح» وتطبيق «شباب الفريج»، حرصاً من البلدية على إسعاد المتعاملين وتوفير خدمات ذات جودة عالية لكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتقليل ساعات الانتظار والسرعة في تقديم الخدمات.

جهود

كما حرصت بلدية دبي على تعزيز الجهود الوقائية الرامية للمحافظة على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وضمان التزام المقاصب في الإمارة بجميع المتطلبات الصحية في مجال التنظيف والتطهير، من خلال زيادة دورية التنظيف والتطهير للمرافق والتركيز على منطقة الاستعلامات ومنطقة تنزيل المواشي وكراسي الانتظار وكراسي وطاولات ركن المطاعم ومنطقة تسليم اللحوم والمصليات والكراسي المتحركة ومقابض الأبواب ودورات المياه وعربات التسوق، إلى جانب توفير معقم اليدين في أماكن متفرقة في المقاصب، وإجراء عمليات التعقيم بشكل مستمر لجميع مقاصب دبي وتنفيذ سياسة التباعد وترك مساحات بين القصابين والعمال، وتوفير جميع أدوات الحماية الشخصية للعاملين.

ويتصدر ضمان سلامة العاملين والمتعاملين في تلك المقاصب أولوية اهتمامات بلدية دبي وتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية لهم، وفي الوقت ذاته دعت بلدية دبي قبيل فترة عيد الأضحى إلى الذبح داخل المقاصب والحد من ظاهرة الذبح العشوائي والقصابين المتجولين، وقامت بتنفيذ حملات توعوية لأفراد المجتمع عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز سبل المحافظة على صحتهم وسلامتهم، ونفذت حملة على الملاحم لمنع ذبح الأضاحي فيها خلال عيد الأضحى المبارك وأصدرت البلدية تعميماً إلى جميع الملاحم العاملة بالإمارة يفيد بمنع الذبح العشوائي لأضاحي الجمهور بالملاحم، بحيث يقتصر ذبح الأضاحي على مقاصب بلدية دبي المعتمدة.

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