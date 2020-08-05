صفر مخالفات ذبح في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشف منذر بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، عدم تسجيل مخالفات للذبح خارج مقاصب رأس الخيمة خلال فترة عيد الأضحى 2020.

مؤكداً أن ارتفاع الوعي لدى أفراد المجتمع بعدم التعامل مع القصابين الجائلين لخطورتهم على الصحة العامة، نتيجة لعدم توفر الخبرة البيطرية لدى القصابين للحكم على صلاحية الذبائح للاستهلاك، وعدم درايتهم بالشروط الشرعية، وجهلهم بخلو الأضحية من الأمراض المعدية التي يمكن نقلها من خلال الذبيحة، خصوصاً في الوقت الحالي، بالإضافة لعدم التخلص السليم من مخلفات الذبح الذي يؤدي إلى تلوث البيئة.

وأشار إلى أن مقاصب رأس الخيمة استقبلت 3772 ذبيحة للجمعيات الخيرية من داخل الإمارة وخارجها، من مجموع 7739 ذبيحة استقبلتها المقاصب خلال عيد الأضحى، والتي خضعت جميعها للفحوصات الطبية اللازمة قبل عملية الذبح وبعدها، من قبل فريق الأطباء البيطريين في المقاصب وداخل أسواق بيع المواشي.

خدمات

وأضاف: سجلت مقاصب رأس الخيمة إعدام حالة واحدة من الأضاحي لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشار إلى أن البلدية لم تسجل شكاوى من المتعاملين، بعد تطبيق نظام خدمات استلام وتسليم الأضاحي بعد نحرها وتقطيعها إلى مركبات العملاء بمواقع الانتظار المخصصة لهم.

وأضاف: استقبلت المقاصب خلال عيد الأضحى 7739 ذبيحة متنوعة بعدد 1126 ليوم وقفة عرفة، و2097 أول أيام العيد، و1844 ثاني أيام العيد، و1969 ثالث أيام العيد، و703 ذبائح رابع أيام العيد، حيث استقبل المقصب المركزي «الفلية» 4681 أضحية، ومقصب رأس الخيمة 1288 أضحية، ومقصب الغيل بالمناطق الجنوبية 951 أضحية، ومقصب شوكة 116 أضحية، حيث تنوعت الذبائح بين الجمال والأبقار والأغنام.

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