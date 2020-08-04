الإمارات توسع نطاق فحص المختبرات المعتمدة لكورونا المستجد "كوفيد-19" لتشمل دول العالم

المصدر: وام

أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة ترحيبها مجدداً بعودة جميع المقيمين من حاملي الإقامات السارية المتواجدين بالخارج مع التقيد بقرار الدولة الصادر حول الفحص المسبق لكورونا المستجد (كوفيد-19) قبل الدخول إلى الدولة .

ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية التوسع في اعتماد نتائج الفحوصات الطبية لكورونا المستجد (كوفيد-19) لتشمل كافة المختبرات المعتمدة من قبل الحكومات في دول العالم.

وأكدت "الطوارئ والأزمات" و"الهوية والجنسية" أنه يجب على جميع المسافرين القادمين من كافة دول العالم التسجيل في موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والتواصل مع المراكز الصحية المعتمدة لدى دولهم لإتمام عملية الفحص بمدة لا تزيد عن 96 ساعة

من تاريخ الفحص، وإبراز نتيجة فحص سلبية لشركات الطيران وذلك لضمان المحافظة على صحة وسلامة جميع المسافرين القادمين الى الدولة.

الجدير بالذكر أن دولة الامارات العربية المتحدة أكدت على ضرورة تسهيل اجراءات سفر مقيمي الدولة من الخارج لأغراض لم شمل الأسر في ظل الظروف الراهنة، كما نوهت الدولة بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم وضعها فور وصولهم للدولة، بدءاً من تعبئة النموذج الصحي وإجراء الفحص اللازم وتحميل تطبيق الحصن لكافة المسافرين وكافة الإجراءات الأخرى التي أعلن عنها مسبقاً.

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