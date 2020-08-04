2578 أضحية استقبلها مقصب عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أنجز مقصب عجمان ذبح 2578 أضحية خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك وسط إجراءات احترازية تهدف إلى التسهيل على المتعاملين، وتوفير خدمات تتوافق مع التدابير الوقائية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأوضح المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، أنه قد تم اعتماد 3 طرق للطلب من المقاصب، عن طريق التاجر حيث يتم الشراء من السوق عن طريق التاجر، الجمعيات الخيرية أو التطبيق الذكي «ذبيحتي»، وقد تم توفير العاملين والتأكد من جهوزية المقاصب لاستيعاب كل أنواع الأضاحي، وتوفير كل الاحتياجات الضرورية لسير العمل، كما يتم فحص الأضاحي قبل وبعد الذبح من قبل الأطباء البيطريين حسب المعايير العالمية للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.

وأضاف أن إجمالي ذبائح اليوم الأول 894 رأساً من الماعز والأغنام، وإجمالي ذبائح اليوم الثاني 890 رأساً، 53 أضاحي كبيرة، 838 صغيرة، فيما بلغ إجمالي ذبائح اليوم الثالث 497 رأساً، 10 أضاحي كبيرة، 487 أضاحي صغيرة، والإحصائية التقريبية لليوم الرابع تزيد على 267 رأساً.

التزام

من جهته، أكد المهندس عبدالله عبد الرزاق التميمي مدير إدارة الصحة العامة، على التزام مقصب عجمان بكل الإجراءات الوقائية وفقاً للتعميم رقم 43 لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات ذبح الأضاحي ودخول المتعاملين للمقصب وسوق المواشي في إمارة عجمان.

وأضاف: «لقد حرص المقصب على تسهيل الخدمات للمتعاملين هذا العام بما يتماشى مع التدابير الوقائية، وتميزت الخدمات المقدمة بتقطيع الذبائح إلى 8 قطع ووضعها في صندوق حراري مع أكياس الثلج لتبريد الذبيحة، وهي خدمة مجانية لم يتم إضافة رسوم عليها للمتعاملين مع إضافة ملصق الكشف البيطري على كل صندوق، موضحاً فيه تاريخ الذبح ورقم الأضحية، علاوة على ذلك تم توفير مواقف للمتعاملين خلف مقصب عجمان المركزي».

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