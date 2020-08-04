«صحة أبوظبي»: 160 منشأة و2700 طبيب في منصة الرعاية عن بعد

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت دائرة الصحة - أبوظبي أن أكثر من 36 ألف شخص قاموا بتحميل تطبيق منصة الرعاية الصحية على هواتفهم المحمولة حيث تم تقديم أكثر من 7500 استشارة افتراضية في غضون نحو ثلاثة أشهر عبر المنصة التي تضمن وصول كافة أفراد المجتمع للخدمات الصحية والأدوية اللازمة وفقاً لخططهم العلاجية في أي مكان دون الحاجة لزيارة الطبيب إذ شهدت المنصة قيام المستخدمين بحجز أكثر من 36.000 موعد إلكتروني.

وأوضحت الدائرة أنها تقوم كجزء من برنامجها «الرعاية الصحية لكبار المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة» بزيارات ميدانية بإشراف من مركز أبوظبي للصحة العامة مع فرق المسح الوطني إلى المنازل التي يقطنون بها أشخاص من كبار المواطنين والمقيمين وذوي الأمراض المزمنة باعتبارهم الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كوفيد - 19 بهدف الحفاظ على صحتهم ومد جسور التواصل معهم وتعريفهم بمنصة الرعاية الصحية عن بعد.

وتقدم منصة الرعاية الصحية عن بُعد جملة من الخدمات الافتراضية لضمان صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع لا سيما كبار المواطنين وذوي الأمراض المزمنة بما في ذلك خدمات التشخيص والاستشارة الطبية الافتراضية والحصول على الوصفات الطبية وتجديدها عند الحاجة وغير ذلك من الخدمات الطبية.

جهود

وقال الدكتور حامد الهاشمي مدير دائرة الاستراتيجية في دائرة الصحة - أبوظبي: بجهود لا حدود لها وبتكاتف جميع الشركاء نواصل مهمتنا بكل عزم في الحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع والتصدي لفيروس كوفيد-19 والانتصار عليه عما قريب.

حيث تأتي هذه الزيارات الميدانية التي ننظمها لمنازل الأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كوفيد-19 من منطلق اهتمامنا وحرصنا على صحتهم وسلامتهم وضمان معرفتهم بالسبل التي تعينهم على الحفاظ عليها خلال الظروف الراهنة.

وأوضح أن أكثر عشرة تخصصات طلباً من خلال المنصة تضمنت على الترتيب: طب الأطفال والطب الباطني وطب الجلدية وطب النسائية والتوليد وطب غدد الصماء وطب المسالك البولية وطب الأسرة والطب العام وعلاج النطق عند الأطفال.

ودعت دائرة الصحة - أبوظبي كافة أفراد المجتمع إلى الاستفادة من خدمات منصة الرعاية الصحية عن بُعد والتي تمكنهم من الاستمرار في متابعة خططهم العلاجية عن بعد والأمر الذي يسهم في الحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم والمجتمع من حولهم.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري مدير إدارة صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: تُتيح منصة خدمات الرعاية الصحية عن بُعد لجميع المرضى الحصول على رعاية تتمتع بمستويات جودة متميزة باستخدام أحدث تقنيات التواصل عبر الفيديو والصوت ليتم تقديم الاستشارة الصحية اللازمة وتحديد الخطة العلاجية المناسبة والحصول على الرعاية الصحية في المنازل..

كما يتيح هذا التطبيق أيضاً الحصول على مجموعة من خدمات التشخيص الطبي المبدئي والتوجيهات والإرشادات الطبية اللازمة بالإضافة إلى الدعم اللازم للأشخاص ممن يعانون أمراضاً مزمنة أو من كبار المواطنين والمقيمين أو من هم بحاجة إلى تجديد وصفة طبية معينة.

وأضافت: سيقوم فريق مختص من الأطباء والممرضين والمهنيين الصحيين بتقديم الرعاية الصحية عن بُعد لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومتابعة جميع الحالات الصحية التي يتم التواصل معها من خلال التطبيق والحصول على الاستشارة الطبية الملائمة.

فحص

وكان قد تم إجراء أكثر من 4400 فحص من خلال أداة «فحص الأعراض» المُدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تعد إحدى المميزات التي توفرها المنصة.

يذكر أن دائرة الصحة - أبوظبي أطلقت بالتعاون مع شركة إنجازات لنظم البيانات تطبيق «منصة الرعاية الصحية عن بُعد» للأجهزة والهواتف الذكية الجديد والمبتكر الذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى الخدمات الصحية بشكل آمن وسلس من خلال إمكانية الحصول عن بُعد على مجموعة من خدمات التشخيص الطبي المبدئي والتوجيهات والإرشادات الطبية اللازمة .

وذلك ضمن الجهود المبذولة لضمان سلامة أفراد المجتمع في ظل انتشار فيروس كوفيد-19 وحصولهم على الرعاية الصحية التي يحتاجونها عن بُعد دون الحاجة للتوجه للمنشآت الصحية.

ويتوفر تطبيق «منصة الرعاية الصحية عن بعد» باللغتين العربية والإنجليزية عبر متجري «أندرويد» و«آي أو إس».

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