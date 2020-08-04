«عقابية دبي» تصرف تذاكر سفر بـ 1.5 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، مبادرة «عودتكم أمانة» بالتنسيق مع عدد من الشركاء وفاعلي الخير، والهادفة إلى تسهيل وتعجيل إجراءات عودة نزيلات ونزلاء المؤسسات العقابية إلى أسرهم بعد انتهاء فترة محكوميتهم، عبر توفير تذاكر سفر للمعسرين.

وقال العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، إنهم وبالتعاون مع شركائهم من المؤسسات والجمعيات الخيرية وفاعلي الخير، تمكنوا من صرف تذاكر بقيمة مليون و479 ألفاً، لـ1145 نزيلاً ونزيلة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد العميد الشمالي أن صرف التذاكر يمثل جزءاً من عدة مساعدات يقدمها قسم الرعاية الإنسانية في المؤسسات العقابية سنوياً إلى النزلاء والنزيلات في صورة مساعدات مالية مقطوعة وعينية، كالرسوم الدراسية لغير القادرين من أسر النزلاء، ورسوم المسكن، وأجهزة طبية ومالية وإفراج وديات شرعية، ومبادرات كالمير المنزلي وكسوة العيد والحقائب المدرسية وغيرها.

وأثنى الشمالي على الشراكة الفعالة والمعطاءة للجمعيات الخيرية وجهود فاعلي الخير والتي تعد جزءاً رئيساً في تحقيق الأهداف النبيلة لإعادة إصلاح وتأهيل النزلاء والنزيلات ومنحهم فرصة ثانية على الطريق الصحيح.

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