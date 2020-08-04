رغم الجائحة.. مجموعة رويال سكاي التجارية لم تسرح أي موظف

المصدر: البيان الإلكتروني

يواجه العالم أجمع الكثير من الضغوطات من مختلف النواحي و لاسيما الجانب الإقتصادي بسبب جائحة كروونا حيث أعلنت العديد من المؤسسات و الشركات أنها غير قادرة على تحمل جميع التكاليف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وبالتالي تسريح عدد كبير من الموظفين أو تخفيض الرواتب و هذا ما أكدت مجموعة رويال سكاي التجارية انها عملت جاهدة على منعه و بالفعل تم تحقيقه بجهود مشكورة من جميع الكوادر و رؤساء الأقسام يترأسهم الدكتور عمار عمر مؤسس المجموعة ، حيث لم يتم تسريح أي موظف او تخفيض أي راتب و قد حرص الدكتور عمار عمر على عقد اجتماع من خلال المنصات الإلكترونية مع موظفيه للتأكيد على أهمية الفترة القادمة و أهم المشاريع والشركات الخاصة بالمجموعة.

وحرصت مجموعة رويال سكاي، والتي تضم العديد من الشركات العاملة في المجالات والقطاعات المختلفة ابتداء من المطاعم ،العقارات، الخدمات الالكترونية، التصميم الداخلي، الإدارة المالية وتطويرالاعمال، المعدات الطبية، الضيافة وادارة المطاعم ، التسويق وغيرها على مواكبة الجائحة وضاعفت الجهود المبذولة حتى لا تستغني عن أي موظف او تقلل من راتبه.

كما أكد الدكتور عمار عمر انه يتطلع دوما للمزيد من النجاحات و المشاريع التي توفر فرص عمل للعديد من الشباب كما يؤمن بأهمية دراسة اي مشروع قبل تنفيذه ولذلك فإن موظفي مجموعة رويال سكاي يتم اختيارهم بعناية و لا يُستغنى عن أي فرد منهم.

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